Ролики «Зеленой школы» от РЭО собрали более 750 тысяч просмотров

Видеоуроки «Зеленой школы», рассказывающие об экологии и отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), посмотрели более 750 тысяч раз на YouTube. Проект запустил к новому учебному году Российский экологический оператор (РЭО), курирующий мусорную реформу в РФ. В рамках проекта гендиректор госкомпании Денис Буцаев накануне провел открытый урок в одной из школ Москвы.

«Если отходами не заниматься, то наша планета полностью погрязнет в отходах. Поэтому появилось такое понятие — экологическая культура. Такая культура поможет сохранить планету чистой. И при помощи уроков „Зеленой школы“ мы хотим рассказать молодому поколению об экологической культуре, а больше всего — об отходах и работе с ними», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Глава РЭО в рамках проекта провел открытый урок для учеников столичной гимназии № 1409. Он рассказал детям об экопривычках, раздельном сборе, видах отходов и переработке.

Материалы «Зеленой школы» Российский экологический оператор разослал в более чем 3000 российских школ в 85 субъектах РФ. Как уточнили в РЭО, больше всех проявили активность школы в Уфе (более 60 учебных заведений), Саратове, Москве, Тамбове, Челябинске, Братске, Чебоксарах и Ижевске.

Все уроки РЭО опубликовал на своем YouTube-канале в отдельном плейлисте. https://youtube.com/playlist?list=PLVbxtHuWhZNEYkoHbM74W-Hiq_niRh0eR Поэтому ученики, педагоги и родители могут ознакомиться с ними в любое время. За сентябрь ролики собрали уже более 750 тысяч просмотров.

По словам руководителя Департамента образования Орловской области Татьяны Крымовой, подрастающему поколению созданный РЭО контент будет интересен и поможет сформировать более бережное отношение к природе, а также убедит молодых людей в том, что нужно сокращать образование отходов и развивать технологии использования вторичного сырья.

Материалы «Зеленой школы» разделены по уровням — для начальной, средней и старшей школы, и для каждого возраста есть по четыре урока. РЭО запустил проект в рамках масштабной информационной кампании для экологического просвещения взрослых и детей, популяризации раздельного сбора и ответственного потребления.