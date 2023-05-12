Экология 12 мая 2023, 09:34 Роботы-сортировщики отходов вошли в перечень проектов технологического суверенитета России

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По итогам 2022 года импортозамещение оборудования в отрасли достигает 70%

Производство сепараторов для сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО), а также оборудование для линий компостирования и утилизации вторсырья вошли в перечень приоритетных направлений проектов технологического суверенитета России. Проекты были включены в Постановление Правительства РФ по инициативе Российского экологического оператора.

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«По итогам 2022 года импортозамещение оборудования в отрасли достигает 70%. РЭО уже активно работает над созданием и поддержкой российских разработок, проводит хакатоны и ищет компании, которые бы предложили лучшие решения. Еще одним шагом к импортозамещению в отрасли по обращению с отходами стало включение в перечень приоритетных направлений проектов технологического суверенитета России соответствующего оборудования. Это окажет существенную поддержку отечественным производителям необходимого для отрасли оборудования», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Перечень включен в Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2023 г. № 603. Проекты по оборудованию для отрасли ТКО добавлены в раздел «Специализированное машиностроение».

«К проектам технологического суверенитета в области ТКО относятся производство роботов для сортировки ТКО с функцией распознавания объектов при помощи искусственного интеллекта, производство сепараторов для ТКО и оборудование для линий компостирования органических, пищевых и аналогичных им отходов», — отметил директор по технологиям РЭО Олег Шияновский.

Кроме того, в перечень вошло оборудование для линий утилизации полимерных отходов, макулатуры, отходов из стекла, отработанных автомобильных шин и отходов резины.

Постановление устанавливает приоритетные направления государственной политики Российской Федерации по развитию инвестиционной деятельности в РФ и привлечению внебюджетных средств в проекты, связанные с достижением технологического суверенитета и структурной адаптацией экономики РФ.