Экология 20 марта 2023, 17:31 Риск второй волны паводка подтвердили в Ульяновске

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В Ульяновске может пройти вторая волна паводков. Такой информацией поделился начальник управления гражданской защиты Ульяновска Андрей Тамбовский. Об этом сообщило mosaica.ru.

Пик первой волны пришелся на 16 марта. В результате пострадало 607 объектов СНТ, 12 частных домов и три организации. Тамбовский подчеркнул, что в ликвидации последний задействовали 292 единицы техники и 1014 человек личного состава. По его словам, в ближайшее время в регионе пройдет вторая волна, написал RT.

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«Работы будет много, так как вода придет из лесов, такая вода более коварная, чем река. Приходит быстро и топит быстрее», — подчеркнул он.

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