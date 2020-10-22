РФ выделит 200 миллиардов на открытие месторождений в Арктике

Программа геологоразведки в Арктике, разрабатывать которую заканчивают Минприроды и Минвостокразвития РФ, предусматривает выделение из бюджета страны 200 миллиардов рублей на открытие месторождений.

Как сообщает oilcapital.ru со ссылкой на слова главы Минвостокразвития России Александра Козлова на совещании в Мурманске, где обсуждалось развитие Северного морского пути, ведомствами и компаниями сформирован перечень проектов с четким планированием грузовой базы по Севморпути на ближайшие четыре года.

Но, по мнению Козлова, для поступательного увеличения грузопотока после 2024 года, необходимо уже сегодня создавать условия, способствующие привлечению новых инвестиций. На это нацеливает пакет федеральных законов об арктических преференциях, который подготовлен правительством и подписан главой государства 13 июля.

«Хочу отметить, что, если вовремя не будет ледоколов, все перечисленные мной проекты могут не состояться», — заметил он.

Проекты НОВАТЭКа и «Роснефти» предусматривают и транспортировку продукции в Азиатско-Тихоокеанский регион по восточному флангу Севморпути, который является наиболее тяжелым по ледовой обстановке. Насколько единый оператор СМП — госкорпорация «Росатом» решит эту задачу, зависит, будет ли Северный морской путь конкурентоспособным транспортным коридором мирового значения, работающим круглогодично.