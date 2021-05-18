Российский экологический оператор (РЭО) привлечет программистов для анализа всех полигонов страны. Такое поручение дала вице-премьер Виктория Абрамченко. IT-специалисты создадут 3D-модель полигонов на хакатоне, устроенном РЭО, а лучшие решения будут внедряться в регионах. Результаты представят на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Необходимо создать базу технологических решений в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Это позволит оптимизировать работу, заранее планировать жизненный цикл объекта, решить проблему нехватки достоверных данных об объемах накопленных отходов на таких площадках. Реформа должна сопровождаться цифровой трансформацией, поэтому участие IT-специалистов играет немаловажную роль. Результатом хакатона станет выбор лучших практик, которые можно уже сейчас внедрять в регионах», —- сообщила Абрамченко.

Хакатон «Построение 3D-модели полигона» пройдет в онлайн-формате 21−25 мая. За основу участники возьмут видео, снятое с квадрокоптера. Благодаря этой технологии удастся проанализировать все полигоны в стране, как действующие, так и закрытые, а таких — более 3000.

Все полученные данные войдут в федеральную схему обращения с отходами, они нужны для решений по эксплуатации полигонов и сроках их закрытия. Анализ также поможет понять, какие расходы потребуются для рекультивации старых полигонов.

«Для РЭО хакатон — это новый формат. Заявку нам уже прислали восемь команд. С помощью хакатона мы хотим поддержать талантливых программистов и в тоже время найти лучшие решения для получения достоверной информации об остаточной вместимости полигонов и об объемах накопленных отходов на таких площадках. Лучшие работы рассмотрит заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Валерьевна Абрамченко. Уверен, это отличная возможность для молодых IT-специалистов заявить о себе», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

В жюри конкурса вошли гендиректор компании «Большая Тройка» Артем Седов, руководитель GR-проектов Yandex Олег Ионов, иполнительный директор ПАО «Сбербанк» Иван Макаровский и директор по развитию «ТКО-Информ» Павел Чернышин. Результаты хакатона представят на ПМЭФ, который пройдет 2–5 июня. Заявку можно подать по ссылке до 19 мая по ссылке.