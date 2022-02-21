Резкое потепление придет в Тюменскую область

В четверг, 24 февраля, в Тюменской области начнется значительное потепление. Температура поднимется до +2 градусов. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на официальный сайт Росгидрометцентра.

Кроме того, синоптикии предупредили об обильных осадках. В регионе пройдет мокрый снег и дождь.

«В среду, 23 февраля, температура воздуха в Тюменской области составит +1 градус. 24 февраля потеплеет до +2 градусов. Также в этот день на территории региона ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем», — сказано на сайте.

На сайте Gismeteo также появилась аналогичная информация. По данным сайта, в среду и четверг температура должна подняться до +1 градуса. Облачность будет переменной. Также синоптики не исключили осадки в виде мокрого снега.