Экология 20 апреля 2023, 18:21 Резкое потепление придет в Москву на выходных Метеоролог Вильфанд: температура в Москве в воскресенье поднимется до 19 градусов

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В воскресенья, 23 апреля, в Москве резко потеплеет. Температура в городе поднимется до 19 градусов тепла. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда

В воскресенье температура воздуха будет колебаться на отметке от +14 до +19 градусов. А в понедельник она поднимется до +20 градусов.

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Оставшиеся рабочие дни также порадуют теплом. В разных районах города температура будет подниматься от 16 до 18 градусов тепла, написала «Москва.ру».