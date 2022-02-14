Резкое потепление придет в ХМАО

Жителей Югры ожидает потепление в середине недели, передает ИА Ura.ru.

Синоптики уточнили, что 14 февраля в регионе будет изморозь и небольшой снег. Порывы ветра будут достигать 5-10 метров в секунду.

«Температура ночью -20... -25 градусов, местами -28... -33 градусов, днем -15... -20 градусов», — отмечается в сообщении.

Во вторник и среду ожидается переменный снег и ветер до 10 метров в секунду. Днем столбики термометров будут показывать от 20 до 25 градусов ниже нуля. При этом потепление до -8 градусов ожидается в южных районах.