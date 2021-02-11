Резкое потепление придет на Средний Урал

Температура воздуха на Среднем Урале поднимется до плюсовой отметки в выходные, 13 и 14 февраля. Прогноз сделала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко, сообщило «ФедералПресс».

Потепление связано с приходом в регион средиземноморского циклона. Он принесет на юг Свердловской области теплую погоду. Это напомнит оттепель. Однако вскоре плюсовая погода вновь сменится на холода.

В пятницу, 12 февраля, температура воздуха в Екатеринбурге составит -15 градусов. В выходные воздух прогреется до -3…0 градусов. Несмотря на это с начала новой недели столбик термометра снова начнет опускаться. Это связанно с возвращением в Свердловскую область холодных циклонов.

За неделю в отдельных муниципалитетах Среднего Урала температура воздуха опускалась до -42. Из-за неблагоприятной погоды в регионе объявлено предупреждение о скоплении вредных примесей в воздухе.