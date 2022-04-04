Резкое потепление ожидается в Тюмени

Потепление начнется в Тюмени уже на этой неделе. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на официальный сайт Росгидрометцентра.

Температура воздуха поднимется до +13 градусов в период с 4 апреля по 10 апреля. Самым теплым днем станет воскресенье, 10 апреля. Самая низкая температура ожидается в среду, 6 апреля — будет +4 градуса.

«В Тюмени с 4 апреля по 10 апреля температура воздуха составит от +4 до +13 градусов. Максимально воздух прогреется в воскресенье 10 апреля, минимальная температура будет зафиксирована в среду 6 апреля», — рассказали в ведомстве.