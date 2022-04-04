Резкое потепление начнется в ХМАО

В понедельник, 4 апреля, в ХМАО начнется серьезное потепление. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на окружной гидрометцентр.

Температура поднимется до + 8 градусов. Во вторник столбик термометра достигнет +13 градусов. Однако в некоторых районах пройдет снег с дождем.

«4 апреля облачно с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки. Ветер южный, юго-восточный пять-десять метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура +3...+8 градусов, местами по северной половине до -2 градусов, по юго-западу до +13 градусов», — рассказали в ведомстве.

5 апреля местами пройдет небольшой дождь и снег. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду. Температура составит от пяти до десяти градусов выше нуля.