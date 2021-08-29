Резкое похолодание придет в Подмосковье 1 сентября

В Центральной России ожидается резкое похолодание, к вечеру 1 сентября столбики термометра опустятся сразу на пять-восемь градусов. Об этом начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил ТАСС.

До конца августа в ЦФО будет еще относительно тепло, с температурой в диапазоне +20…+25 градусов. Но затем с прохождением атмосферного фронта с северо-запада погода переменится. Резкое похолодание ожидается уже 1 сентября.

В Московской области вечером в среду температура не превысит +15…+18 градусов. На западе ЦФО будет еще холоднее — около +14…+17 градусов.

По прогнозу Гидрометцентра на 2–3 сентября, в Калужской области ожидается температура +16…+17 градусов, в Тверской области около +15…+16 градусов, в Смоленской области — в диапазоне +15…+20 градусов, в Брянской области обещают +17 градусов, а в Орловской области +17…+19 градусов.

Ранее в Росгидромете предупредили о дождях, которые пройдут 1 сентября в европейской части России. Осадки ожидаются в Смоленской, Калужской, Тверской и Ленинградской областях, местами могут выпасть и в Подмосковье.