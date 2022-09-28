Резкое похолодание придет в Петербург 29 сентября | 360°

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Резкое похолодание придет в Петербург 29 сентября

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Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов спрогнозировал резкое похолодание к 29 сентября. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

Он уточнил, что в город придет холодный фронт с юго-востока. Температура упадет до +7… +9 градусов.

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«Завтрашний день в Санкт-Петербурге будет одним из самых холодных», — подчеркнул Колесов.

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