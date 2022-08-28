Резкое похолодание придет в Москву на следующей неделе

На следующей неделе погода в Москве резко изменится: на смену жаре придут дожди, сильный ветер и похолодание. Об этом рассказал РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он констатировал, что сегодня завершится «затянувшаяся засуха» в Центральной России — столбик термометра поднимется до +30 в последний раз. Предстоящая неделя принесет смену климатических сезонов.

«В последний день лета начнет прорываться холодный атмосферный фронт, из-за чего ночью температура понизится до +11...+16 градусов, днем до +16...+21. При этом порывы ветра будут достигать штормовых 12–17 метров в секунду», — рассказал метеоролог.

За три последних летних дня в столице выпадет до 5–10 миллиметров осадков — больше, чем за весь август. Дожди начнутся уже в понедельник, но по-прежнему будет жарко — от +26 до +28 градусов в Москве и до +29 в Подмосковье. Во вторник осадки продолжатся, зной начнет спадать — ожидается от +22 до +27 градусов. В День знаний будет прохладно и дождливо.

Купальный сезон в столице завершится вместе с летом.