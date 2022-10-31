Резкое похолодание придет в Югру | 360°

Экология 31 октября 2022, 14:01 Резкое похолодание придет в Югру

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Специалисты Гидрометцентра предупредили жителей ХМАО о резком похолодании в ближайшие дни. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

«В отдельных районах небольшой снег. Ветер южный 7-12 м/с. Температура ночью -2, -7 градусов, днем +1, -4 градуса», — уточнили синоптики.

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По данным информагентства, 1 ноября прогнозируются дождь и мокрый снег. Ночью температура воздуха будет колебаться в районе -1, -6 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +2, -3 градуса.

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