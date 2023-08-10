Экология 10 августа 2023, 18:26 Резкое похолодание придет в Ямал на выходных

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На Ямале в ближайшие выходные ночная температура упадет до +1 градуса. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на данные специалистов Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на субботу столбик термометра будет варьироваться от +2 до +7 градусов. Днем температура составит +15…+20 градусов, однако в отдельных районах всего +10 градусов.

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В ночь с субботы на воскресенье будет +1…+6 градусов, а днем — +19…+24 градусов. Возможен небольшой дождь.