Резкое похолодание придет в ХМАО

Серьезное похолодание начнется в ХМАО. Температура может опуститься до -20 градусов ночью. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на Гидрометцентр ХМАО.

При этом температура днем будет варьироваться от +1 до -8 градусов. Также начнется метель. Скорость ветра составит до 20 метров в секунду.

«Днем местами порывы ветра 15 — 18 м/с. Температура воздуха ночью -8…-13 градусов, при прояснениях -15…-20 градусов, днем +1…-4 градусов, на востоке округа до -10 градусов. 1 марта ветер западных направлений 8-13 м/с, местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, днем -0...-5 градусов», — заявили в ведомстве.

2 марта температура ночью составит от -8 до -13 градусов.