Резкое похолодание придет в ХМАО ночью 10 августа

Синоптики предупредили жителей Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) о резком похолодании в ночь с 10 на 11 августа. Температура воздуха опустится до +3 градусов, сообщило Ura.ru.

Также ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Из-за резких перепадов температур возможно возникновение тумана. Днем воздух снова прогреется до +23 градусов.

Такие перепады между ночными и дневными температурами ожидаются в регионе вплоть до 13 августа.