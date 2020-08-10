Резкое похолодание придет в европейскую часть России

Синоптики предупредили россиян о резком похолодании. Правда, коснется оно только жителей европейской части России.

Чуть-чуть померзнуть придется уже на ближайшей неделе. Об этом РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Европейскую часть России ожидает обвал температуры на шесть-семь градусов. Но не для всех это будет неприятностью. Например, в Краснодарском крае температура будет 28–30, что приятнее, чем 35 градусов, которые там были», — сообщил Вильфанд.

По его словам, в Москве и области будут «монотонные, скучные дожди», продолжится это до конца рабочей недели точно.

Уже похолодало на Южном и Среднем Урале — в Свердловской и Челябинской областях, а ко вторнику температура понизится в Приволжском федеральном округе и на западе Центрального.

При этом в Сибири по-прежнему жара до +35 градусов, и продержится она до конца этой недели.

Тем россиянам, кого все же застанет жара, накануне посоветовали быть осторожнее с ультрафиолетовыми лучами и не загорать с 11:00 до 15:00.