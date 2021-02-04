Резкий перепад температур ожидается в Кургане
Синоптик-любитель Илья Винштейн предупредил жителей Курганской области о дожде с мокрым снегом и аномально теплой погоде, которая ожидается в регионе с 5 по 7 февраля. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
«Температура будет на 11-16 градусов выше нормы. Максимальная температура воздуха может подняться до +2…+4 градусов», — уточнил Винштейн.
Он добавил, что 6 февраля могут быть мокрый снег и дождь. Температура резко понизится ночью 7 февраля. Столбики термометров упадут до -9…-11 градусов.