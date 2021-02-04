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    04 февраля 2021, 22:51

    Резкий перепад температур ожидается в Кургане

    Артур Блянихов

    Синоптик-любитель Илья Винштейн предупредил жителей Курганской области о дожде с мокрым снегом и аномально теплой погоде, которая ожидается в регионе с 5 по 7 февраля. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    «Температура будет на 11-16 градусов выше нормы. Максимальная температура воздуха может подняться до +2…+4 градусов», — уточнил Винштейн.

    Он добавил, что 6 февраля могут быть мокрый снег и дождь. Температура резко понизится ночью 7 февраля. Столбики термометров упадут до -9…-11 градусов.