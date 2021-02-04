Резкий перепад температур ожидается в Кургане

«Температура будет на 11-16 градусов выше нормы. Максимальная температура воздуха может подняться до +2…+4 градусов», — уточнил Винштейн.

Он добавил, что 6 февраля могут быть мокрый снег и дождь. Температура резко понизится ночью 7 февраля. Столбики термометров упадут до -9…-11 градусов.