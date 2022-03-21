Резкие перепады температуры произойдут в ХМАО

Температура воздуха днем в ХМАО составит +6 градусов. Ночью же она опустится до -18 градусов, а при прояснениях — до -24 градусов. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на специалистов Гидрометцентра ХМАО.

«22 марта небольшой, местами умеренный снег, ночью по северо-западным районам преимущественно без осадков. Температура ночью -6,-11 градусов, местами до -13,-18 градусов, днем 0,-5 градусов, местами по западной половине +1,+6 градусов», — рассказали в ведомстве.

23 марта также пройдет небольшой снегопад. Скорость ветра составит от четырех до девяти метров в секунду, в отдельных районах до 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит -4,-9 градусов, при прояснениях -19,-24 градусов. Днем она будет варьироваться от -1 до +4 градусов.