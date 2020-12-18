Резкие перепады температуры начнутся в Башкирии

В пятницу ожидается температур около четырех градусов ниже нули, а спустя сутки — к субботе — она опустится до 15 градусов. К вечеру ожидается мороз до 23 градусов. Холоднее всего будет в Уфе. там температура может опуститься до 27 градусов.

На следующей неделе ожидается потепление. Сначала температура поднимется до 10 градусов мороза, а к следующим выходным и вовсе — до трех.