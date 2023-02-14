Экология 14 февраля 2023, 22:09 Резкие перепады температур начнутся в ХМАО в ближайшие дни

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Сильный перепад температур начнется в восточной части ХМАО уже 16 февраля. Ночью температура в регионе составит -27 градусов, а днем — -14 градусов. Такой информацией поделились специалисты местного Гидрометцентра, сообщило Ura.ru.

Ночью 15 февраля в регионе пройдет небольшой снег. Температура в темное время суток будет варьироваться от -12 до -17. Днем — от -9 до -14. Местами она составит -4 градуса.

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В ночь на 16 февраля столбик термометра опустится до -27, а днем потеплеет. Столбики термометров покажут -9...-14 градусов, написал RT.

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