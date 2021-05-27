Резкие перепады погоды в ближайшие дни ожидаются в Сибири

Резкие перепады в температурном режиме ожидаются на территории Сибири. Понижение ждут в Новосибирской, Кемеровской, Омской областях и Алтайском крае уже завтра. Этой информацией с ТАСС поделился научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Однако уже 31 мая похолодание поменяется на теплую погоду. Вильфанд пояснил, что более всего заметно это будет в южной части Западной Сибири. Там температура примерно на восемь градусов превысит месячную норму в четверг.

29 мая столбики термометров понизятся до четырех градусов ниже нормы. А потом опять потеплеет, и в последний день весны в Омской области прогнозируется температура воздуха на 8-10 градусов выше нормы, в Новосибирске — на 5-7 градусов выше нормы.

Вильфанд уверил, что резкость перепадов температуры на юге Западной Сибири является следствием миграции антициклона, напомнили в INFOX.ru.