Резиденты экотехнопарков смогут запросить финподдержку РЭО на 17,6 млрд ради переработки мусора

РЭО вложит 10 млрд рублей в развитие инфраструктуры 8 экотехнопарков. Деньги будут предоставлены федеральным бюджетом. Еще 17,6 млрд бизнес сможет запросить на возвратной основе.

Эти средства пойдут на развитие инфраструктуры каждого экотехнопарка (электроснабжение, транспортная инфраструктура: дороги к экопромышленному парку (ЭПП) и внутри него, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, научно-технический центр). Далее эти площади будут использоваться под сдачу в аренду резидентам экотехнопарка. Они, в перспективе, смогут воспользоваться промышленной ипотекой, которую Владимир Путин анонсировал на ПМЭФ.

При этом РЭО уже получил информацию о готовности 25 компаний стать резидентами восьми экотехнопарков и создать в них мощности по утилизации и обработке отходов на сумму не менее чем 17,6 млрд рублей. Таким образом, на данный момент, РЭО с Правительством прорабатывают меры поддержки, которые можно оказать резидентам для реализации этих проектов.

По словам генерального директора ППК РЭО Дениса Буцаева, компания рассматривает возможность предоставления финансирования на покрытие на возвратной основе 90% затрат на создание объектов резидентов экотехнопарков. Финансирование будет осуществлено за счет средств, полученных от размещения облигаций ППК РЭО.

«В рамках федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“ до 2024 года будет построено восемь экотехнопарков. На их территории разместятся предприятия по утилизации отходов, обеспечивающие ежегодное вовлечение в хозяйственный оборот до 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов. Общий объем объем федерального финансирования в развитие инфраструктуры (электроснабжение, транспортная инфраструктура: дороги к экопромышленному парку и внутри него, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, научно-технический центр) каждого экотехнопарка составит порядка 1 млрд рублей. Всего Правительство РФ выделило на создание экотехнопарков 10 млрд рублей. При этом Российский экологический оператор также готов оказать меры поддержки на реализацию проектов резидентами экотехнопарков. Средства на покрытие 90% затрат резидентов будет осуществлено за счет средств, полученных от размещения облигаций ППК РЭО. Резидент должен вернуть данные средства за 12 лет. Оставшиеся 10% будут вложены резидентами», — сообщил Денис Буцаев.

РЭО может оказать меры поддержки резидентам экотехнопарков на проекты на следующие суммы: Ставропольский край — 1,5 млрд рублей; Нижегородская область — 6,5 млрд рублей; Краснодарский край — 4 млрд рублей; Челябинская область — 2,6 млрд рублей; Московская область — 1,5 млрд рублей; Приморский край — 0,5 млрд рублей. Сумма инвестиций в экотехнопарки в Ленинградской и Новосибирской областях прорабатывается и составит не менее 1 млрд рублей в каждый объект.

«Экотехнопарки станут новым качественным шагом в создании производств по комплексному обращению не только с ТКО, но и промышленными отходами, которые будут вовлекаться во вторичный оборот. И, в целом, в создании производств по выпуску продукции с применением вторичного сырья.

Также стоит отметить, что проект по созданию 8 экотехнопарков является пилотным. Но мы надеемся, что такой опыт в дальнейшем будет распространён на территории всей России», — отметил директор по технологиям, руководитель департамента развития технологий, инфраструктуры обращения с отходами и службы технического заказчика ППК РЭО Олег Шияновский.

Всего до конца 2024 года будет построено восемь экотехнопарков в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областях. В 2022 году начнётся процесс проектирования объектов, получение госэкспертизы. К началу 2023 года ППК РЭО совместно с регионами предстоит разработать проектно-сметную документацию на создание инфраструктуры для экотехнопарков. Строительство всех экотехнопарков завершится в 2024 году.

Все экотехнопарки служат построению экономики замкнутого цикла, а также достижению целей национального проекта «Экология»: сортировке к 2030 году 100% ТКО и снижению захоронения на 50%, добавил Буцаев.