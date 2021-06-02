Режим угрозы ЧС объявили в Красноярске из-за паводков

Режим угрозы ЧС ввели в Красноярске из-за возможных подтоплений в связи с увеличением сброса воды на ГЭС. Об этом в мэрии города сообщили РИА «Новости».

Накануне в правительстве Красноярского края сообщили, что сброс воды на Красноярской ГЭС будет увеличен до шести тысяч кубометров в секунду. В связи с этим ожидаются подтопления прибрежных территорий в Красноярске и ряде населенных пунктов. Повышенные сбросы воды на Красноярской ГЭС могут продлиться до конца июня. Людей попросили ограничить пребывание в прибрежных зонах и при возможности отключить электричество.

Паводковая ситуация в регионе находится на ежедневном мониторинге. Пока угрозы объектам жизнеобеспечения нет.

В Красноярском крае ранее спрогнозировали сильнейший за 100 лет паводок. В конце мая из-за увеличения сброса воды на Красноярской ГЭС в краевой столице оказались подтоплены многие городские набережные.

Красноярская ГЭС — это третья ступень Енисейского каскада ГЭС. Она входит в число крупнейших гидроэлектростанций мира.