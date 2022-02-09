Режим повышенной готовности ввели в Пензенской области из-за снегопада

В Пензенской области ввели режим повышенной готовности. Причиной этого послужил сильный снегопад. Режим продлится в период с 9 по 14 февраля. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс».

Решение принял губернатор Олег Мельниченко. ГУ МЧС направит спецтехнику, чтобы как можно быстрее среагировать в случае чрезвычайных ситуаций. Также сотрудники ГИБДД будут проводить усиленный патруль проезжих частей. Главы администраций муниципальных районов и городских округов займутся расчисткой территории области.