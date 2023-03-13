Экология 13 марта 2023, 22:32 Режим половодья объявили в Тульской области с 14 марта

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C 14 марта в Тульской области будет действовать режим половодья, сообщила «Тульская служба новостей» со ссылкой на региональный центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

RT уточнил, что из-за подъема уровня воды в реках оказались подтопленными дома в некоторых населенных пунктах Воловского и Киреевского районов, а также Ефремова.

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В Удмуртии площадь возможного подтопления во время паводка при неблагоприятном варианте может достигнуть 33 квадратных километров.

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