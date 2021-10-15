Режим локальной ЧС ввели в Екатеринбурге из-за горящих торфяников

Власти Екатеринбурга ввели режим чрезвычайной ситуации локального характера на территории Солнечного. Он вступил в действие с 15 октября на прилегающих к микрорайону землях в районе горения торфа.

Постановление выпустила администрация города, сообщили в пресс-службе екатеринбургской мэрии. Документ станет основой для взаимодействия задействованных при тушении пожара служб.

Ответственным за ликвидацию ЧС назначили руководителя администрации Чкаловского района Евгения Шипицына.

Тлеющий под Екатеринбургом торфяник спасатели тушат круглосуточно, уточнил сайт kp.ru. На месте работают 130 сотрудников МЧС. К ним планируют подключить более 50 курсантов Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России.

На тушение торфа подали уже более 13 тысяч тонн воды, добавили в региональном ведомстве. Для этого используют насосную станцию на реке Шиловка. Воду также везут пожарными автоцистернами и поливомоечными машинами, предоставленными мэрией. В небо подняли беспилотники, чтобы следить за обстановкой на пожарище.