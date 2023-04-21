21 апреля 2023, 15:01
Режим лавинной опасности объявили на Камчатке
Режим лавинной опасности объявили в некоторых районах Камчатского края. Он будет действовать в период с 22 по 24 апреля. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на данные регионального ГУ МЧС.
Сейчас режим опасности распространяется на Елизовский, Усть-Большерецкий, Мильковский и Усть-Камчатский муниципальные районы. Также сход снега может произойти с вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский.
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«Кроме того, лавинная опасность объявлена на территориях Кроноцкого заповедника и Ключевской группы вулканов», — отметили в ведомстве.
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