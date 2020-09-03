Режим ЧС ввели в Ростовской области из-за природных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации ввели в трех районах Ростовской области из-за крупных природных пожаров. Пострадали 64 здания, в том числе 15 жилых домов. Спасатели продолжают тушить огонь.

«По состоянию на 07:00 на территории Ростовской области продолжается работа по ликвидации пожаров в четырех районах Ростовской области. […] Решениями глав администраций введены режим функционирования чрезвычайная ситуация в Каменском, Красносулинском и Тарасовском районах», — сказано в сообщении ГУ МЧС по региону. Его процитировал «Интерфакс».

Для людей, чьи дома пострадали, развернули пять пунктов временного размещения.

Пожары в области начались 2 сентября. Хуже всего ситуация сложилась в Тарасовском районе. Там горит лес на площади более 500 гектаров. Около 100 человек эвакуировали из хутора Дубы, еще 140 местных жителей сами разъехались из станицы Митякинская. Также эвакуируют людей из хутора Патроновка.

СКР по Ростовской области уточнил, что на станции Замчалово в Красносулинском районе во время тушения пожара в доме нашли тело женщины. Ранее сообщалось, что в Красносулинском и Тацинском районах из-за пожара погибли два человека.

Губернатор региона Василий Голубев провел совещание со штабом по ликвидации пожара, встретился с жителями хутора Патроновка. В операции по тушению огня задействованы более 500 человек.