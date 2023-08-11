Экология 11 августа 2023, 09:22 Режим ЧС ввели в одном из районов Приморья из-за паводка Власти Черниговского района Приморья ввели режим ЧС из-за дождевого паводка

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Непогода стала причиной ввода режима ЧС в Черниговском районе Приморского края. Там прошли сильные дожди, из-за чего дома и дороги оказались в воде. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава района Кирилл Хижинский.

«Уважаемые черниговцы! На территории района введен режим ЧС. Сильные дожди привели к подтоплению дорог и домовладений», — написал он.

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По его словам, все социальные объекты находятся под наблюдением. Хижинский заявил о создании оперативного штаба для устранения последствий непогоды. Для местных жителей работает пункт временного размещения, он находится в общежитии Черниговского сельскохозяйственного колледжа.

Глава района попросил людей не пытаться покинуть населенный пункт сейчас из-за дождей. Он пообещал, что позже специалисты проведут обследование подтопленных домов и определят степень ущерба.

Представители ГУ МЧС Приморского края на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что в семи муниципальных образованиях Приморского края затоплено четыре частных дома, 141 приусадебный участок. Наиболее сложная ситуация сложилась в Черниговском, Михайловском, Уссурийском, Хорольском, Хасанском, Октябрьском, Чугуевском, Надеждинском муниципальных образованиях. Спасатели оказывают помощь жителям региона.