Режим ЧС ввели в Новосибирске из-за снега

В Новосибирске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильного снегопада. Коммунальщики не успевают расчищать улицы. На дороги вывели дополнительную спецтехнику. Решение о введении режима ЧС принял мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Будет организовано привлечение дополнительной техники для вывоза и утилизации снега с дорог и придомовых территорий», — сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте Новосибирска.

Как сообщили в региональном МЧС со ссылкой на синоптиков, в Новосибирской области в ближайшие часы ожидаются снег, в том числе мокрый, метели, гололед. На дорогах будут снежные заносы. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду, местами до 25-27 метров в секунду. Такая же погода сохранится и в ночь на 28 января.

«Силы МЧС переведены в режим повышенной готовности», — отрапортовали спасатели.

Из-за капризов погоды возможен обрыв линий электропередачи и связи. Сильный ветер может сорвать или повредить кровли. Возможны нарушения работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличение числа дорожно-транспортных происшествий.

Источник фото: МЧС

Из-за непогоды возвращаются на автовокзалы междугородние автобусы. Некоторые рейсы приходится отменять, сообщил сайт «Новосибирск онлайн».

«Там метет, божьего света не видать», — рассказали пассажиры вернувшихся автобусов.

Как подтвердили на автовокзале, часть рейсов действительно приходится отменять. Это происходит из-за непогоды: движение по трассам перекрывают.