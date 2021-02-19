Режим ЧС ввели в четырех районах Крыма

Крымские власти ввели режим ЧС в четырех районах на востоке полуострова из-за плохой погоды. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил заместитель председателя Совета министров региона Евгений Кабанов.

«Главой Крыма Сергеем Аксеновым принято решение о введении режима угрозы ЧС на территориях Белогорского, Ленинского, Кировского районов, а также Керчи. Такое решение принято в связи с ухудшением погодных условий», — заявил Кабанов.

Он добавил, что днем закрыли участок трассы «Таврида» от Белогорска до Керчи. Если погода будет ухудшаться, дорожники будут поэтапно ограничивать движение от Симферополя до Белогорска. По словам Кабанова, на ликвидации последствий разгула стихии работают 650 сотрудников экстренных служб и 238 единиц техники.

Сегодня утром из-за снегопада и сильного бокового ветра остановили движение по Крымскому мосту в обе стороны. Потом машины двинулись по направлению к Кубани, но погода ухудшилась и переправу снова перекрыли. В аэропорту Керчи организовали место для 600 автомобилей. Некоторых пришлось эвакуировать из затора. Людям предоставили горячее питье и пункты обогрева.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что снегопады в Крыму начались из-за столкновения холодного воздуха из европейской части России и теплого ветра со Средиземного и Черного морей.

Аксенов увидел в непогоде большой плюс для жителей Крыма. По его мнению, мощный снегопад пополнит запасы воды в регионе. Ее сейчас очень не хватает.