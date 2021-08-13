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    13 августа 2021, 17:19

    Режим ЧС ввели в Анапе из-за непогоды

    Анастасия Калинина

    Городские власти ввели в Анапе режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды. Информация появилась на сайте мэрии.

    Синоптики сообщили, что во второй половине дня в городе ожидается новый залповый выброс осадков — до 50 миллиметров.

    «Это решение поддержали члены КЧС: руководители спасательных и силовых структур. Наиболее сложная ситуация в поселке Уташ и на Пионерском проспекте, где существует угроза подтопления домовладений и здравниц», — говорится в сообщении.

    Глава города Василий Швец поручил предусмотреть дополнительные временные пункты размещения в поселках Витязево, Сукко и в районе Виноградного. Он также поручил взять на особый контроль ветеранов, инвалидов, многодетные семьи, одиноких пожилых людей, которые проживают в зоне возможного подтопления.

    В пятницу в Новороссийске ввели режим ЧС из-за сильного дождя. По предварительным данным, за сутки может выпасть двухмесячная норма осадков. Зоной ЧС является село Южная Озереевка. Синоптики сообщили, что дождливая погода продлится до 14 августа.