Режим ЧС ввели в Анапе из-за непогоды

Городские власти ввели в Анапе режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды. Информация появилась на сайте мэрии.

Синоптики сообщили, что во второй половине дня в городе ожидается новый залповый выброс осадков — до 50 миллиметров.

«Это решение поддержали члены КЧС: руководители спасательных и силовых структур. Наиболее сложная ситуация в поселке Уташ и на Пионерском проспекте, где существует угроза подтопления домовладений и здравниц», — говорится в сообщении.

Глава города Василий Швец поручил предусмотреть дополнительные временные пункты размещения в поселках Витязево, Сукко и в районе Виноградного. Он также поручил взять на особый контроль ветеранов, инвалидов, многодетные семьи, одиноких пожилых людей, которые проживают в зоне возможного подтопления.

В пятницу в Новороссийске ввели режим ЧС из-за сильного дождя. По предварительным данным, за сутки может выпасть двухмесячная норма осадков. Зоной ЧС является село Южная Озереевка. Синоптики сообщили, что дождливая погода продлится до 14 августа.