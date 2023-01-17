Экология 17 января 2023, 12:43 Режим ЧС ввели на севере Красноярского края из-за разлива нефтепродуктов Утечка 15 тонн нефтепродуктов произошла в селе Ярцево на севере Красноярского края Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Разлив 15 тонн нефтепродуктов произошел на складе временного хранения в селе Ярцево Енисейского района Красноярского края. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщило Управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и безопасности муниципалитета.

В ведомстве уточнили, что утечка произошла из-за разгерметизации емкости на складе временного хранения компании «Енисейэнергоком». По решению ведомства на территории Енисейского района ввели режим чрезвычайной ситуации.

Реклама

«На складе временного хранения ООО „Енисейэнергоком“ произошла разгерметизация емкости, в результате которой произошел разлив нефтепродуктов в количестве 15 тонн. На территории Енисейского района с 14:00 17 января 2023 года введен режим чрезвычайной ситуации», — уточнили в публикации.

Реклама

Для ликвидации последствий аварийного разлива нефтепродуктов на место отправили специалистов и технику.

Временно исполняющий обязанности директора компании «Енисейэнергоком» Роман Орищук в беседе с ТАСС уточнил, что в селе Ярцево разлилось дизельное топливо. По его словам, речь идет об объеме 10 - 12 тонн.