17 января 2023, 12:43
Режим ЧС ввели на севере Красноярского края из-за разлива нефтепродуктов
Утечка 15 тонн нефтепродуктов произошла в селе Ярцево на севере Красноярского края
Разлив 15 тонн нефтепродуктов произошел на складе временного хранения в селе Ярцево Енисейского района Красноярского края. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщило Управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и безопасности муниципалитета.
В ведомстве уточнили, что утечка произошла из-за разгерметизации емкости на складе временного хранения компании «Енисейэнергоком». По решению ведомства на территории Енисейского района ввели режим чрезвычайной ситуации.
Реклама
«На складе временного хранения ООО „Енисейэнергоком“ произошла разгерметизация емкости, в результате которой произошел разлив нефтепродуктов в количестве 15 тонн. На территории Енисейского района с 14:00 17 января 2023 года введен режим чрезвычайной ситуации», — уточнили в публикации.
Реклама
Для ликвидации последствий аварийного разлива нефтепродуктов на место отправили специалистов и технику.
Временно исполняющий обязанности директора компании «Енисейэнергоком» Роман Орищук в беседе с ТАСС уточнил, что в селе Ярцево разлилось дизельное топливо. По его словам, речь идет об объеме 10 - 12 тонн.
Нефть
Экология
Реклама
Реклама