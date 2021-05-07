Режим ЧС могут ввести в Нижегородской области из-за высокого половодья

Уровень воды в Волге возле Нижнего Новгорода поднялся до опасной отметки. Из-за чего не исключено введение режима ЧС.

Как сообщает newsnn.ru со ссылкой на данные Верхне-Волжского УГМС, в течение последних суток объем сбросов воды на Нижегородской ГЭС дошел до 6360 кубометра в секунду. В результате повысился уровень воды на Волге на участке от Городца до областного центра, и в устье Оки. Утром 6 мая вода в реке в Сормово поднялась до значения 70,03 м БС, что уже выше неблагоприятной отметки на 3 сантиметра.

И уже можно говорить о риске возникновения ЧС, но, правда, не выше муниципального уровня. Поскольку есть вероятность, что в столице региона и в Балахнинском районе могут оказаться под водой низменные участки местности или размоет дороги.

Нижегородцам рекомендовали вести проверку водопропускных каналов около домов и сделать дополнительные водоотводные каналы. При эвакуации нужно забрать с собой документы, лекарства, комплект верхней одежды и обуви. В доме должна быть отключена подача газа, электричества, воды. А окна первых этажей лучше забить досками.