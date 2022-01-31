Режим «черного неба» продлят в Кемерове на 1 февраля

Морозная погода ожидается в Кемерове 1 февраля. Также там продлится режим «черного неба». Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на Гидрометцентр по городу.

Ночью температура упадет до -17… -19 градусов. А в некоторых местах будет достигать -25 градусов. Днем потеплеет до -10…-12 градусов. Ветер ожидается слабый — 2-7 метров в секунду.

Небо будет облачным, с дымкой, но без осадков. На дорогах возможен гололед. В городе уже несколько дней введен режим «черного неба», он продлится также и 1 февраля.