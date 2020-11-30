Режим «черного неба» продлили в Новосибирске до первого дня зимы

Отмечается, что впервые рост концентрации вредных примесей в воздухе над Новосибирском зафиксировали 28 ноября. Больше всего их обнаружили в Первомайском районе. В середине дня специалисты оценивали загрязненность в восемь баллов.

На следующий день показатель остался неизменным. В Железнодорожном и Центральном районах было шесть баллов. В понедельник, 30 ноября, уровень загрязнения опустился до трех баллов. При этом в некоторых районах загрязнение оценивается в 4-5 баллов. Горожан попросили не выходить на улицу без острой надобности.