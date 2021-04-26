Режим «черного неба» объявили в Новосибирске на 26 и 27 апреля

Новосибирск ввел режим «черного неба» на 26 и 27 апреля. Об этом сообщил «Царьград».

Синоптики спрогнозировали, что в эти дни стоит ждать повышенную загрязненность в атмосферном слое. Западно-Сибирскй Гидрометцентр рассказал, что с 11:00 26 апреля до 20:00 27 апреля возможны метеоусловия, которые неблагоприятны для рассеивания примесей в атмосфере. Специалисты присвоили им первую степень опасности.

Напомним, что до 30 апреля в Новосибирской области отмечается высокая пожароопасность. Общая площадь возгорания составляется около 150 тысяч гектаров. Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске в понедельник составлял семь баллов из 10.