Режим «черного неба» объявили в Красноярске

Жителей Красноярского края предупредили о неблагоприятных погодных условиях, в связи с которыми в столице региона вводится режим «черного неба». Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Режим «черного неба» в Красноярске вводится уже в третий раз с начала года. Надзорное ведомство призвало жителей города уделять внимание профилактическим мероприятиям, способствующим снижению поступления в организм вредных химических веществ. Красноярцам также рекомендовали ограничить время пребывания на улице в этот период.

«На территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — говорится в сообщении ведомства.

Один из жителей Красноярска показал на видео, как выглядит город утром во вторник. На кадрах можно заметить яркий солнечный свет, прорезающий небо.

Режим «черного неба» ранее вводился в Новосибирске. Причиной также являлась загрязненность воздуха.