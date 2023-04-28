Экология 28 апреля 2023, 13:56 РЭУ им. Плеханова проведет вебинар по магистерской программе РЭО

Читать 360tv в

Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова проведет 4 мая вебинар, посвященный магистерской программе «ESG-трансформация предприятий», реализуемой совместно с Российским экологическим оператором.

«Магистерская программа „ESG-трансформация предприятий“ реализуется в рамках базовой кафедры Российского экологического оператора в РЭУ им. Плеханова. Слушатели изучат системы менеджмента и современные способы обеспечения экологической безопасности, карбоновую политику, информационные технологии в сфере экологии и природопользования. В рамках содействия экономике замкнутого цикла РЭО активно взаимодействует с высшими учебными заведениями России и работает над увеличением кадрового потенциала отрасли по обращению с отходами», — отметил генеральный директор РЭО, завкафедрой по экономике замкнутого цикла РЭУ им. Плеханова Денис Буцаев.

Реклама

Вебинар пройдет в рамках марафона магистерских программ, который проводит Высшая инженерная школа РЭУ им. Плеханова. Презентация образовательной программы «ESG-трансформация предприятий» пройдет 4 мая в 18:00 по ссылке.

Форма обучения по программе — очно-заочная, срок обучения — 2 года 5 месяцев. Предыдущее образование должно быть высшее любого уровня и любой направленности.

РЭУ им. Плеханова входит в консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла, который РЭО основал в 2021 году. Всего в него вошел 21 вуз, а также отраслевые компании и ключевые игроки отрасли обращения с отходами.