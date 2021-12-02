«Ресурс» призвал к актуализации тарифно-ценовой политики в области обращения с ТКО

Российский экологический оператор и Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» провели экстренное совещание по проблемам тарифного регулирования в сфере обращения с отходами с региональными операторами и другими участниками отрасли. Участники решили создать рабочую группу для проработки изменений в нормативно-правовую базу, а также направить резолюцию в ответственные органы, чтобы на следующую тарифную кампанию выйти со скорректированными документами.

«Сегодня мы собрались достаточно широким составом: среди нас представители науки, государства, органов регулирования, и самих участников отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. К нам в ППК тоже идет масса писем и обращений от региональных операторов, что их не слышат. Сегодня институт региональных операторов еще находится в ранней стадии развития, и поэтому требует очень пристального внимания. Но важно, чтобы на совещании были услышаны все стороны: и регоператоры, и регуляторы. Призываю всех участников отрасли консолидироваться на площадке Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла „Ресурс“. Вижу целесообразным создание рабочей группы, в которую войдут все стороны. ППК РЭО готовы принимать в работе активное участие», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Неполный учет расходов регионального оператора при формировании необходимой валовой выручки, несогласованное трактование тарифными регуляторами одних и тех же документов в регионах, несоответствие требуемой и нормативной численности и размера оплаты труда сотрудников, сложности в работе с дебиторской задолженностью и другие проблемы приводят к риску банкротства региональных операторов, такая судьба уже настигла несколько организаций.

«Тарифов, на которых строится экономика региональных операторов, катастрофически недостаточно. Кроме того, пытаются залезть и выбрать из отходов все более-менее ценное — каждый, от дворника до компаний, которые видят в мусоре свое вторсырье и деньги. Как выжить в таких ситуациях тем, кто уже влез в долговые обязательства, построив объекты? Тем, на кого местные власти давят и требуют, чтобы эти объекты были построены вовремя, надлежащего качества, ресурсоэффективные? Где взять на это деньги? Кто за это заплатит?» — сказала глава Ассоциации «Ресурс» Альбина Дударева.

По итогам совещания организаторы договорились актуализировать основы ценообразования с учетом сложившейся практики с момента изменения системы обращения с отходами, в том числе включая определение и порядок экономически-обоснованных расходов; исключить противоречия в нормативно-правовых актах сферы обращения с ТКО; определить закрытый перечень статей расходов, относимых к собственным расходам регионального оператора и порядок их расчета и обоснования; обеспечить механизм доступа к базам данных юридических и физических лиц либо организовать создание таких баз.

Отрасль объединяется, чтобы не утонуть в своих проблемах поодиночке.

Экстренное совещание организовано Ассоциацией содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», которая проводит работу по повышению инвестиционной привлекательности отрасли обращения с отходами и отстаиванию экономических интересов участников отрасли.