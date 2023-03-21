Экология 21 марта 2023, 22:13 Ресторатор Гончаров рассказал, чем обернется переход на биоразлагаемую посуду Ресторатор Гончаров заявил, что расходы за биоразлагаемую посуду лягут на плечи клиентов

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Стоимость биоразлагаемой посуды значительно выше, чем у обычной. При этом расходы за нее лягут на плечи клиентов ресторанов. Таким мнением поделился основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров. Об этом сообщило ИА НСН.

Минпромторг предложил заменить в ресторанах одноразовую посуду на изделия из биоразлагаемого аналога, стекла, бумаги и дерева. Однако Гончаров подчеркнул, что подобное решение экономически невыгодно. Оно может значительно увеличить расходы бизнеса.

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«Все ограничения и нововведения ложатся в цену. В итоге платит потребитель. Бизнес выполняет лишь законодательные указания, но он не может компенсировать издержки», — отметил специалист.

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