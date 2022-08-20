Репортаж из горящих лесов. Борьбу с огнем в Рязанской области продолжат до полной победы над пожарами
МЧС сообщило о рисках усиления ветра в Рязанской области и лесных пожаров
Специалисты авиалесоохраны и МЧС продолжают тушить леса в Рязанской области. На местах работают более 400 человек с привлечением свыше 130 единиц техники и авиации. Как проходят работа и какие прогнозы по ликвидации пламени, узнала корреспондент «360» Ксения Жеребцова, которая отправилась прямо к очагам возгорания.
Опасный маршрут
До очага возгорания журналистов везут на специальных машинах. Добираться пришлось по непроходимым дорогам и даже пересечь вброд реку. Дорогу к пожару можно найти по толстому красному шлангу, который ведет прямо от водоема. Это способ подачи воды, чтобы не гонять пожарные машины и не тратить время на дорогу.
С другой стороны виден открытый огонь. Но его уже не тушат. Специалисты пролили территорию вокруг, чтобы не дать пламени распространиться дальше.
Пламя выгорит и утихнет, а пока остальные силы бросили туда, где есть угроза его распространения.
Прогноз неблагоприятный
Представитель регионального главка МЧС по Рязанской области сообщил, что наиболее сложная ситуации — около населенного пункта Деулино: за сутки огонь трижды мог перейти на жилые дома.
«На всякий случай провели превентивные мероприятия для готовности населения к эвакуации. Подготовили пункты временного размещения. Сформировали группировку сил для защиты населенного пункта», — рассказал представитель ведомства.
Сейчас в Рязанской области тушением пожара занимаются более 400 400 человек и 130 единиц техники.
«Привлечены 10 воздушных судов, в том числе от МЧС три самолета и три вертолета и четыре вертолета — от правительства Московской области. Мы считаем, что этой группировки достаточно для эффективного противостояния огню», — подчеркнул сотрудник МЧС.
Он добавил, что прогноз на ближайшие сутки неблагоприятный. Скорость ветра усилится до 15 метров в секунду. Не исключено, что группировку сил перебросят на самые опасные объекты.
Сильное задымление
В районе, куда привезли журналистов, огонь по большей части уже потушили. Землю пролили водой. Но практически вся территория затянута дымом.
Для того, чтобы пламя не разгорелось снова, на месте работают сотрудники авиалесоохраны. Они лопатами копают землю, режут поваленные деревья и проливают воду из специальных рюкзаков.
«Мы ребята подготовленные. На Чукотке два месяца были, сейчас приехали сюда. Пожароопасный сезон не дает расслабляться. У нас обычные инструменты, лопата, пила, ранец огнетушительный, который наполнен водой», — поделился один из сотрудников.
Работать специалисты продолжат до тех пор, пока полностью не перекопают всю территорию и не убедятся, что рисков нет.