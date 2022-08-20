Репортаж из горящих лесов. Борьбу с огнем в Рязанской области продолжат до полной победы над пожарами

Специалисты авиалесоохраны и МЧС продолжают тушить леса в Рязанской области. На местах работают более 400 человек с привлечением свыше 130 единиц техники и авиации. Как проходят работа и какие прогнозы по ликвидации пламени, узнала корреспондент «360» Ксения Жеребцова, которая отправилась прямо к очагам возгорания.

Опасный маршрут

До очага возгорания журналистов везут на специальных машинах. Добираться пришлось по непроходимым дорогам и даже пересечь вброд реку. Дорогу к пожару можно найти по толстому красному шлангу, который ведет прямо от водоема. Это способ подачи воды, чтобы не гонять пожарные машины и не тратить время на дорогу.

Источник фото: телеканал «360»

С другой стороны виден открытый огонь. Но его уже не тушат. Специалисты пролили территорию вокруг, чтобы не дать пламени распространиться дальше.

Источник фото: телеканал «360»

Пламя выгорит и утихнет, а пока остальные силы бросили туда, где есть угроза его распространения.

Прогноз неблагоприятный

Представитель регионального главка МЧС по Рязанской области сообщил, что наиболее сложная ситуации — около населенного пункта Деулино: за сутки огонь трижды мог перейти на жилые дома.

Источник фото: телеканал «360»

«На всякий случай провели превентивные мероприятия для готовности населения к эвакуации. Подготовили пункты временного размещения. Сформировали группировку сил для защиты населенного пункта», — рассказал представитель ведомства.

Сейчас в Рязанской области тушением пожара занимаются более 400 400 человек и 130 единиц техники.

«Привлечены 10 воздушных судов, в том числе от МЧС три самолета и три вертолета и четыре вертолета — от правительства Московской области. Мы считаем, что этой группировки достаточно для эффективного противостояния огню», — подчеркнул сотрудник МЧС.

Источник фото: телеканал «360»

Он добавил, что прогноз на ближайшие сутки неблагоприятный. Скорость ветра усилится до 15 метров в секунду. Не исключено, что группировку сил перебросят на самые опасные объекты.

Сильное задымление

В районе, куда привезли журналистов, огонь по большей части уже потушили. Землю пролили водой. Но практически вся территория затянута дымом.

Источник фото: телеканал «360»

Для того, чтобы пламя не разгорелось снова, на месте работают сотрудники авиалесоохраны. Они лопатами копают землю, режут поваленные деревья и проливают воду из специальных рюкзаков.

«Мы ребята подготовленные. На Чукотке два месяца были, сейчас приехали сюда. Пожароопасный сезон не дает расслабляться. У нас обычные инструменты, лопата, пила, ранец огнетушительный, который наполнен водой», — поделился один из сотрудников.

Источник фото: телеканал «360»

Работать специалисты продолжат до тех пор, пока полностью не перекопают всю территорию и не убедятся, что рисков нет.