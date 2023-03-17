Экология 17 марта 2023, 16:16 РЭО: завод по обработке 180 тонн стекла запустили в Сибири

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По данным Российского экологического оператора, в России образуется свыше 5 млн тонн стекольных отходов.

Комплекс по обработке стекольных отходов мощностью 180 тысяч тонн в год ввели в эксплуатацию на заводе «Сибирское стекло» (актив РАТМ Холдинга, Новосибирская область).

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«Более 5 млн тонн отходов стекла образуется в России ежегодно. Подготовленный стеклобой можно использовать в производстве новых аналогичных товаров — различной тары, а также строительных материалов (стекловата, стеклоткань, блоки из пеностекла, микростеклошарики для дорожной разметки и другое). Компания „Сибирское стекло“ — крупнейший производитель стеклотары за Уралом — ввела в эксплуатацию первую очередь комплекса по обработке стеклобоя. Объем инвестиций в проект оценивается примерно в 200 млн рублей», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Мощность первой очереди составляет 60 тысяч тонн в год, в течение полугода будет запущена вторая. После установки высокотехнологичного оборудования мощность по обработке отходов стекла будет достигать 180 тысяч тонн в год.

«Чтобы отходы стекла соответствовали требованиям стекловаренного производства, их нужно, прежде всего, очистить от посторонних включений, в том числе, металлических. В рамках первого этапа установили магнитные сепараторы для выборки железных элементов. Механизированная подача стеклобоя осуществляется по транспортерным лентам, двукратное дробление — при помощи специальных машин. Таким образом, уже сейчас мы существенно улучшаем характеристики стеклобоя», — рассказал генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор.

Применение стеклобоя улучшает качество стекла и позволяет упростить процесс выпуска стеклотары. Температура плавления стекольных отходов ниже, в отличие от смесей из песка, соды и доломита. Энергопотребление можно сократить на 3% благодаря всего 10% вторсырья. Стекловаренные печи работают дольше — 12−15 лет вместо 7−10. И главное, использование стеклобоя сокращает объемы захораниевых отходов, а также замедляет темпы истощения ресурсов. Одна тонна стеклобоя замещает 1,2 тонны природных компонентов.