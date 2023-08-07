Экология 07 августа 2023, 16:55 РЭО завершит прием заявок по магистерским программам 11 сентября РИА «Новости»

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Российский экологический оператор напомнил, что прием документов на магистерские программы публично-правовой компании в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова завершится 11 сентября.

«На базе Плехановки обучение можно пройти по таким магистерским программам от РЭО, как „ESG-трансформация предприятий“ и „Зеленая экономика и управление ресурсами“. Выпускники смогут устроиться в различных сферах — от энергетики и до госуправления. Слушатели изучат базовые экономические дисциплины, проблематику зеленой экономики, устойчивого развития, инструменты эффективного менеджмента и управления продуктами. Подготовка кадров направлена на развитие экономики замкнутого цикла в нашей стране», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Набор проводит базовая кафедра РЭО в рамках сотрудничества с университетом Плеханова. Срок обучения по программе «ESG-трансформация предприятий» составит 2,5 года, форма обучения — очно-заочная, стоимость — 190 тысяч в год. Срок обучения по «Зеленой экономике и управлению ресурсами» — 2 года, форма обучения — очная, стоимость — 420 тысяч рублей в год. К обучению приглашаются государственные и муниципальные служащие, работники сферы обращения с отходами и экономики замкнутого цикла.

Дополнительная информация о программах магистратуры представлена на официальном сайте РЭУ им. Г. В. Плеханова.