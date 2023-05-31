Экология 31 мая 2023, 16:20 Экологи начали удаленно мониторить российские мусорные полигоны

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Технология позволит оперативнее получать данные из регионов, анализировать их в режиме реального времени и следить за эксплуатацией объектов

Российский экологический оператор протестировал на полях конференции «Цифровая индустрия промышленной России» ( ЦИПР ) в Нижнем Новгороде удаленный мониторинг полигонов. Технологию опробовали в рамках проекта РЭО по облету объектов размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) и оценки их вместимости при помощи беспилотников.

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«Проект по воздушному лазерному сканированию полигонов зарекомендовал себя как эффективный инструмент мониторинга. Мы приняли решение развивать его в том числе в части дооснащения БПЛА тепловизорами, газоанализаторами, а также устанавливать дронопорты с БПЛА на объектах. Сегодня провели тестирование работы дронопорта и результаты сразу предоставили на площадке ЦИПРа», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров рассказал о преимуществах новой технологии, а также продемонстрировал губернатору Нижегородской области Глебу Никитину уже полученные трехмерные цифровые модели.

«Как работает новая технология мониторинга? Дронопорт с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) устанавливается в любом регионе, сегодня это Нижегородская область, а управление квадрокоптером, который совершает облет полигона в области, на себя берут наши коллеги в Москве. При помощи удаленного мониторинга картинка с объекта передается в режиме реального времени в аналитический центр. Это позволит более оперативно получать данные, анализировать их и делать соответствующие выводы. Технологию РЭО тестирует совместно с ООО „Русдронопорт“», — сказал Алексей Буров.

Во время конференции РЭО продемонстрировал на ЦИПР систему облетов полигонов для создания 3D-моделей с целью определения остаточной вместимости и поиска нарушений, а также работу Электронной торговой площадки по купле-продаже вторсырья (ЭТП).