Экология 21 декабря 2023, 16:49 РЭО запустил сайт с картой 50000 точек приема вторсырья РЭО

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Российский экологический оператор запустил сайт мобильного приложения «Уберу» (Uberu) с картой пунктов приема вторсырья по всей России.

«Следующим этапом развития нашего приложения „Уберу“ стала его ПК-версия, то есть сайт. На нем также можно посмотреть карту с пунктами приема вторсырья, и выбрать ближайший к своему дому. Там подробно рассказываем, как воспользоваться нашим сервисом и в том числе как получить экойны, которые можно обменять у партнеров», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Экойны можно обменять в крупной сети пиццерий или сети продовольственных магазинов. Баллы выдаются за добавление новых пунктов приема на карту или за сдачу тары в фандоматы «РТ-Инвест».

Сейчас на карте есть уже 50 тысяч точек с пунктами приема вторсырья. Это пункты, где принимают одежду, шины, мебель, электронику, пластик, макулатуру и многое другое.

Приложение Uberu доступно для скачивания на мобильные устройства во всех магазинах приложений: App Store, Google Play, Rustore. По работе приложения РЭО принимает обратную связь через Telegram-канал.