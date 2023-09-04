Экология 04 сентября 2023, 10:12 РЭО запустил регистрацию на Российский экологический форум РЭО

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Российский экологический форум (РЭФ) пройдет в 2023 году с 8 по 11 октября в Москве. Российский экологический оператора, являющийся организатором мероприятия, открыл регистрацию на форум.

«Российский экологический форум состоится уже во второй раз и соберет главных игроков сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Это крупнейшее отраслевое событие, в рамках которого происходит широкий обмен опытом, мнениями, обсуждение проблем и их решений. В 2023 году мы расширяем программу форума и готовим множество дополнительных блоков. Приглашаем к регистрации на мероприятие участников и представителей СМИ», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В 2023 году РЭФ будет состоять из двух частей — Молодежного дня 9 октября и делового форума 10 и 11 октября. Также планируется провести экологический велозаезд 8 октября.

Регистрация на РЭФ-2023 открыта для всех желающих, пройти ее можно на сайте Российского экологического оператора.

РЭФ был организован по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко и впервые прошел в 2021 году. Зампредседателя Правительства РФ выступит одним из ключевых спикеров на форуме, ожидается участие главы Минприроды РФ Александра Козлова. На площадке форума также соберутся представители госаппарата, отраслевые специалисты и предприниматели.